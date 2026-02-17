Ричмонд
Трамп заявил, что мог бы уладить разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ

Трамп заявил, что при необходимости мог бы подключиться к урегулированию разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости мог бы подключиться к урегулированию разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ. Он отметил, что обладает возможностями для посредничества и считает, что подобный конфликт можно решить без серьёзных трудностей.

Отвечая на вопрос журналистов во время перелёта из Флориды в Вашингтон, американский лидер пояснил, что на данный момент не участвует в процессе нормализации отношений между двумя странами. По его словам, он не ведёт активных переговоров по этой теме.

При этом Трамп подчеркнул, что при желании мог бы вмешаться и способствовать достижению договорённостей. Он указал на наличие разногласий между государствами, добавив, что считает их разрешение вполне достижимым и сравнительно простым при посредничестве США.

Ранее Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН, если бы заставил членов организации выплатить задолженности по взносам.

