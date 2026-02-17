Ричмонд
США перебросили на Ближний Восток еще 18 истребителей F-35

16 февраля США перебросили на Ближний Восток 18 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II.

16 февраля США перебросили на Ближний Восток 18 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II. Об этом сообщает портал Itamilradar.

Самолеты вылетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании. Перелет обеспечивали самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker.

По данным издания, речь идет об одной из крупнейших одновременных перебросок американской боевой авиации в регион за последнее время. Маневр рассматривается как усиление военной группировки США на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном.

Ранее, 2 февраля, на Ближний Восток уже была переброшена группа из шести F-35A Lightning II и шести самолетов радиоэлектронной борьбы E/A-18G Growler.

Читайте также: Военблогер усомнился в ценности перебежчика Симонов для ВСУ.

