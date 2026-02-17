Ричмонд
В Москве связали заявления Хиллари Клинтон с «Рашагейтом»

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон пытается использовать тему Украины, чтобы отвлечь внимание от обвинений, связанных с делом о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом на своей странице в соцсети X заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

По его словам, Клинтон таким образом стремится избежать возможной ответственности за распространение версии о «Рашагейте».

Поводом для заявления стали слова Клинтон от 15 февраля, когда она назвала позицию действующей американской администрации по украинскому конфликту «позорной».

Ранее, в августе прошлого года, президент США Дональд Трамп заявлял, что Барак Обама и Хиллари Клинтон должны понести ответственность за создание версии о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы велось в США несколько лет. Москва неоднократно отвергала обвинения.

Читайте также: Военблогер усомнился в ценности перебежчика Симонов для ВСУ.

