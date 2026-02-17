Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон пытается использовать тему Украины, чтобы отвлечь внимание от обвинений, связанных с делом о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом на своей странице в соцсети X заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.