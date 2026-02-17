В ГД предупредили россиян о штрафах за борщевик на участке

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев напомнил россиянам о штрафах за борщевик на участке.
«В России с 1 марта владельцы земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями», — сказал он агентству РИА Новости.
По словам Кошелева, штраф для физических лиц будет составлять от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных — от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических — от 400 до 700 тыс. рублей.
Ранее дпутат Государственной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин подробно разъяснил в беседе с RT ключевые нововведения, касающиеся использования земельных участков, борьбы с опасными растениями и оформления построек.
Начальник Управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Елена Бусыгина объяснила RT, чем опасны борщевик Сосновского и клён ясенелистный.