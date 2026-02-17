Трамп: переговоры по Украине в Женеве будут простыми и значимыми

Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящие трёхсторонние переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины имеют большое значение и могут сыграть важную роль в дипломатическом процессе. По его словам, встреча станет заметным этапом в попытках найти политическое решение.
Американский лидер выразил уверенность, что сам формат переговоров не окажется слишком сложным и может пройти относительно легко. Он подчеркнул, что ожидает конструктивного диалога между участниками и считает запланированные контакты важным шагом на пути к договорённостям.
Комментарий прозвучал во время общения с журналистами на борту президентского самолёта, когда Трамп возвращался в Вашингтон из своей резиденции во Флориде.
Ранее Трамп заявил, что украинским властям стоит быстрее проявить готовность к переговорам в рамках мирного урегулирования конфликта.