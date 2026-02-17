Сальдо пригласил Генсека ООН посетить Херсонскую область

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пригласил Генсека ООН Антониу Гутерреша посетить регион.
«Я бы предложил Генсеку ООН выйти из комфортного кабинета за океаном и приехать к нам, на Херсонщину. Пройтись по улицам и поговорить с людьми», — сказал Сальдо агентству РИА Новости.
Он также пообещал организовать визит и обеспечить безопасность.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Гутерреш не отреагировал на приглашение посетить Крым.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позором позицию Генсека ООН по Крыму и Донбассу.
