Сообщавшего о «минировании» аэропортов приморца отправили на лечение

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев — РИА Новости. Приморца, отправлявшего ложные сообщения о готовящихся взрывах, отправят на принудительное лечение в психбольницу, сообщает пресс-служба судебной системы Приморья.
Мужчина в марте 2025 года звонил в международные аэропорты «Пулково», «Шереметьево», «Внуково», «Кольцово», Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, а также на объекты инфраструктуры Владивостока и сообщал «о минировании объекта, необходимости вызова спецслужб, проведения эвакуации», указывая, что это не шутки. Вина приморца в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (части 2, 3 статьи 207 УК РФ) была подтверждена. Однако согласно заключению судебно-психиатрической комиссии, гражданин страдал во время совершения звонков и страдает сейчас психическим расстройством, поэтому не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.
«Суд, с учетом исследованных доказательств, заключения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, счел гражданина невменяемым и в соответствии со статьей 21 УК РФ не подлежащим уголовной ответственности, в соответствии с частью 2 статьи 21, пунктом “а” части 1, части 2 статьи 97 УК РФ постановил применить в отношении гражданина принудительную меру медицинского характера, в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа», — говорится в сообщении пресс-службы судебной системы Приморья.