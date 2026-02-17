Сообщавшего о «минировании» аэропортов приморца отправили на лечение

Мужчина в марте 2025 года звонил в международные аэропорты «Пулково», «Шереметьево», «Внуково», «Кольцово», Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, а также на объекты инфраструктуры Владивостока и сообщал «о минировании объекта, необходимости вызова спецслужб, проведения эвакуации», указывая, что это не шутки. Вина приморца в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (части 2, 3 статьи 207 УК РФ) была подтверждена. Однако согласно заключению судебно-психиатрической комиссии, гражданин страдал во время совершения звонков и страдает сейчас психическим расстройством, поэтому не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.