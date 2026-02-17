Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане усиливают защиту прав детей и семей

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев провёл встречу с Представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Рашедом Мустафой Сарваром.

Источник: DKNews.kz

Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества в сфере социальной политики, поддержки семей и защиты прав детей, передает DKNews.kz.

Поддержка реформ социальной помощи.

Глава ведомства поблагодарил ЮНИСЕФ за содействие в реализации проектов, направленных на повышение благополучия семей. Он отметил, что одним из значимых результатов партнёрства стала реформа адресной социальной помощи.

В частности, ЮНИСЕФ оказал техническую поддержку при переходе к расчёту адресной социальной помощи на основе медианного дохода, что позволило расширить охват уязвимых семей.

Новые инициативы социальной политики.

В ходе встречи министр рассказал о мерах по повышению адресности социальной поддержки. Особое внимание уделяется реализации Концепции инклюзивной политики, предусматривающей переход от традиционной и медицинской моделей инвалидности к социально-правозащитному подходу.

В рамках данной концепции планируется разработка законопроекта о внесении изменений в законодательство по вопросам защиты прав лиц с инвалидностью.

Оценка сотрудничества и планы на будущее.

Рашед Мустафа Сарвар высоко оценил результаты совместной работы и инициативы Казахстана в сфере социальной защиты.

Стороны обсудили текущие проекты и выразили намерение продолжить тесное сотрудничество, направленное на укрепление благополучия семей и защиту прав детей.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше