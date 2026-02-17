В Казахстане усиливают защиту прав детей и семей

Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества в сфере социальной политики, поддержки семей и защиты прав детей, передает DKNews.kz.
Поддержка реформ социальной помощи.
Глава ведомства поблагодарил ЮНИСЕФ за содействие в реализации проектов, направленных на повышение благополучия семей. Он отметил, что одним из значимых результатов партнёрства стала реформа адресной социальной помощи.
В частности, ЮНИСЕФ оказал техническую поддержку при переходе к расчёту адресной социальной помощи на основе медианного дохода, что позволило расширить охват уязвимых семей.
Новые инициативы социальной политики.
В ходе встречи министр рассказал о мерах по повышению адресности социальной поддержки. Особое внимание уделяется реализации Концепции инклюзивной политики, предусматривающей переход от традиционной и медицинской моделей инвалидности к социально-правозащитному подходу.
В рамках данной концепции планируется разработка законопроекта о внесении изменений в законодательство по вопросам защиты прав лиц с инвалидностью.
Оценка сотрудничества и планы на будущее.
Рашед Мустафа Сарвар высоко оценил результаты совместной работы и инициативы Казахстана в сфере социальной защиты.
Стороны обсудили текущие проекты и выразили намерение продолжить тесное сотрудничество, направленное на укрепление благополучия семей и защиту прав детей.