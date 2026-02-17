Ричмонд
Орбан заявил, что лидеры ЕС живут «в мире грёз и иллюзий», веря в Украину

Европейские лидеры находятся «в мире грёз и иллюзий», переоценивая шансы Киева на успех в конфликте с Москвой. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в ходе заседания своей партии.

Источник: Life.ru

По его словам, Запад готов снабжать Украину оружием до полного истощения российских сил, однако резервы России превышают украинские даже с учётом помощи европейских стран.

«Кто может поверить, что русские выдохнутся раньше, чем Украина? Это из мира грёз и иллюзий», — сказал Орбан.

Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский посетил передовые позиции в Запорожской области и признал, что ситуация для украинской армии складывается непростая. Он побывал на ряде командных пунктов на александровском направлении, а также в районе Гуляйполя. По его словам, оперативная обстановка на этом участке фронта остаётся сложной.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

