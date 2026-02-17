Орбан заявил, что лидеры ЕС живут «в мире грёз и иллюзий», веря в Украину

Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский посетил передовые позиции в Запорожской области и признал, что ситуация для украинской армии складывается непростая. Он побывал на ряде командных пунктов на александровском направлении, а также в районе Гуляйполя. По его словам, оперативная обстановка на этом участке фронта остаётся сложной.