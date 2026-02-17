Губернатор Иркутской области прокомментировал обстановку в зоне ЧС в Бодайбо

IrkutskMedia, 17 февраля. В Бодайбо на 17 февраля к сетям теплоснабжения подключено 15 домов, в которых проживают 115 человек, включая 21 ребёнка, сообщил губернатор Иркутской области в своем тг-канале (18+). Нарастающим итогом отопление восстановлено в 106 домах и двух школах.