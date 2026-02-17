Губернатор Иркутской области прокомментировал обстановку в зоне ЧС в Бодайбо

IrkutskMedia, 17 февраля. В Бодайбо на 17 февраля к сетям теплоснабжения подключено 15 домов, в которых проживают 115 человек, включая 21 ребёнка, сообщил губернатор Иркутской области в своем тг-канале (18+). Нарастающим итогом отопление восстановлено в 106 домах и двух школах.
Работы ведутся по плану аварийно-восстановительных мероприятий, включая подключение домов на улицах Иркутская, Ремесленная, Сосновая, Артёма Сергеева и Строительная, а также внутридомовые работы на улицах Мира и Артёма Сергеева.
Губернатор отметил, что проводится уточнение фактов нарушений условий жизнедеятельности населения по заявлениям граждан. Ситуация остаётся под контролем, работы продолжаются.
Добавим, за последние сутки с нарастающим итогом восстановлено свыше 6,3 км сетей и отогрето более 2,6 км трубопроводов. План на 17 февраля включает подключение 14 жилых домов и продолжение внутридомовых работ на улицах Мира и Артёма Сергеева.