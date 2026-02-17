Трамп: Совет мира будет взаимодействовать с ООН в отдельных случаях

Совет мира, о создании которого ранее объявили США, будет взаимодействовать с Организацией Объединённых Наций по отдельным вопросам, заявил американский президент Дональд Трамп.
По мнению главы Белого дома, указанная международная структура способна оказать новому органу определённую помощь.
«Я полагаю, что они способны нам немного помочь. Величайшие мировые лидеры присоединяются к Совету мира, и мы будем в отдельных случаях действовать совместно с ООН», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолёта, который отправился из штата Флорида в Вашингтон.
При этом он не уточнил, по каким конкретно вопросам может вестись работа.
Напомним, первое заседание Совета мира должно состояться 19 февраля. Агентство Reuters со ссылкой на источники проинформировало, что на мероприятии представят план по созданию сил по стабилизации в секторе Газа. Кроме того, на встрече Дональд Трамп должен объявить о формировании многомиллиардного фонда по восстановлению этого палестинского анклава.
Ранее специальный посланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что деятельность Совета мира не будет ограничена сектором Газа. По его словам, работа нового органа охватит другие регионы. Устав Совета мира был подписан в Давосе.