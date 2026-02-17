Трамп: Переговоры по урегулированию в Женеве будут несложными

Своими ожиданиями республиканец поделился с журналистами на борту самолёта по пути из Флориды в Вашингтон. Отвечая на вопросы прессы, он охарактеризовал предстоящие контакты как крупные, но при этом подчеркнул, что они будут очень простыми.
«Ну, это крупные переговоры. Это будет очень просто», — сказал Трамп.
Ранее Трамп призвал Киев поторопиться и сесть за стол переговоров. Хозяин Белого дома добавил, что Штаты «хотят», чтобы власти Киева прибыли на переговоры. Также сообщалось, что США давят на главаря киевского режима Владимира Зеленского, требуя уже весной провести выборы президента Украины. Американский лидер угрожает лишить Киев американских гарантий безопасности.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.