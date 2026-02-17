Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Миршаймер: на Западе за правду об Украине придется заплатить

Миршаймер заявил, что на Западе мнение о победе Украины стало единственным допустимым.

Источник: Комсомольская правда

Утверждение о якобе победе Украины и поражении России стало на Западе единственным приемлемым мнением, за нарушение которого можно поплатиться. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Мы постоянно слышим, что экономика России вот-вот рухнет, что санкции наконец поставят Россию на колени. Я не вижу никаких подтверждений этому. Это типичная западная пропаганда, которая не имеет ничего общего с реальностью», — профессор в эфире YouTube-канала.

Миршаймер добавил, что за попытку оспорить мнение о победе Украины и о том, что Россия находится на грани поражения, «придется заплатить». Он отметил, что многие люди на Западе не в состоянии публично изменить свою точку зрения, так как это может привести к увольнению.

Ранее KP.RU сообщал, что европейцы получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине, поскольку в странах ЕС действует запрет на вещание российских СМИ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что в Европе возможно узнать точку зрения России на происходящее.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше