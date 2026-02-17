Утверждение о якобе победе Украины и поражении России стало на Западе единственным приемлемым мнением, за нарушение которого можно поплатиться. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Мы постоянно слышим, что экономика России вот-вот рухнет, что санкции наконец поставят Россию на колени. Я не вижу никаких подтверждений этому. Это типичная западная пропаганда, которая не имеет ничего общего с реальностью», — профессор в эфире YouTube-канала.
Миршаймер добавил, что за попытку оспорить мнение о победе Украины и о том, что Россия находится на грани поражения, «придется заплатить». Он отметил, что многие люди на Западе не в состоянии публично изменить свою точку зрения, так как это может привести к увольнению.
Ранее KP.RU сообщал, что европейцы получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине, поскольку в странах ЕС действует запрет на вещание российских СМИ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что в Европе возможно узнать точку зрения России на происходящее.