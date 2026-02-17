Президент Путин пополнил кадрами три омских суда

Глава государства Владимир Путин своим указом от 16 февраля 2026 года утвердил четырех судей в три инстанции региона.
Так, сразу два назначения проведены в Первомайский районный суд Омской области. В судейский штат этой инстанции вошли Екатерина Лисицына и Елена Штейнбах. Отметим, региональная Квалификационная коллегия судей одобрила обе кандидатуры для представления президенту в сентябре 2025 года. Елена Штейнбах с апреля 2021 года отправляла правосудие как мировой судья участка № 79 в Первомайском судебном районе города Омска, тогда как Екатерина Лисицына — помощником судьи Омского районного суда Омской области.
В свою очередь, Вадим Кошевой утвержден на посту судьи Омского районного суда Омской области. Его судейская карьера стартовала в декабре 2021 года, прежде он трудился в должности мирового судьи в Москаленском районе.
Кроме того, Марина Лаась, пребывавшая в должности помощника прокурора Таврического района Омской области, стала судьей Центрального районного суда Омской области.