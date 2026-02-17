Президент Путин пополнил кадрами три омских суда

Так, сразу два назначения проведены в Первомайский районный суд Омской области. В судейский штат этой инстанции вошли Екатерина Лисицына и Елена Штейнбах. Отметим, региональная Квалификационная коллегия судей одобрила обе кандидатуры для представления президенту в сентябре 2025 года. Елена Штейнбах с апреля 2021 года отправляла правосудие как мировой судья участка № 79 в Первомайском судебном районе города Омска, тогда как Екатерина Лисицына — помощником судьи Омского районного суда Омской области.