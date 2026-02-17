Договорился до психоза: в поведении Зеленского в Мюнхене нашли отклонения

«Хамство осудительно, молчать по поводу таких заявлений не следует, но Западу это не выгодно… Раньше граничащие с Россией регионы с удовольствием продавали землю, где наши граждане строили себе дачи. Например, финны получали с этого большую выгоду. Кто-то сейчас пытается позицию пересматривать, но мы будем жестко отвечать любой стране. Попытки дискриминации не должны проявляться, мы не должны позволять, чтобы такие темы даже обсуждались в Европе. Мы должны защищать всех своих граждан, в том числе находящихся за пределами нашей страны», — сказал aif.ru Чепа.