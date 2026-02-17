Договорился до психоза: в поведении Зеленского в Мюнхене нашли отклонения

Зеленский в очередной раз «отличился» — в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран. Он пожаловался, что Европа не ввела санкции против граждан РФ, которые живут, учатся и владеют недвижимостью в Европе или США.
Эксперты в разговоре с aif.ru проанализировали, чем объясняется поведение Зеленского, который выпускает одно провокационное заявление за другим.
Ощущение вседозволенности.
Россия даст жесткий ответ на оскорбительные высказывания Владимира Зеленского в адрес россиян и не допустит дискриминации своих граждан за рубежом, пообещал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Хамство осудительно, молчать по поводу таких заявлений не следует, но Западу это не выгодно… Раньше граничащие с Россией регионы с удовольствием продавали землю, где наши граждане строили себе дачи. Например, финны получали с этого большую выгоду. Кто-то сейчас пытается позицию пересматривать, но мы будем жестко отвечать любой стране. Попытки дискриминации не должны проявляться, мы не должны позволять, чтобы такие темы даже обсуждались в Европе. Мы должны защищать всех своих граждан, в том числе находящихся за пределами нашей страны», — сказал aif.ru Чепа.
По его мнению, Зеленский позволяет себе оскорбительные высказывания, так как никто из западных политиков его не останавливает, из-за чего у него возникло чувство вседозволенности.
«Его хамство, ощущение вседозволенности объясняется позициями западных лидеров, которые позволяют ему хамить и выступать с оскорблениями в адрес некоторых стран и их лидеров. Все ему сходит с рук. У Зеленского, как у многих артистов, начинается мания величия», — добавил Чепа.
Зеленский как Гитлер перед смертью.
Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров, комментируя последние скандальные выступления Зеленского, обратил внимание, что тот ведет себя как Адольф Гитлер перед смертью.
«Зеленский очень напоминает Гитлера в последние месяцы войны. Тот очень воодушевился смертью президента США Франклина Рузвельта 12 апреля 1945 года и считал, что это спасет его ситуацию. Мы знаем, чем все закончилось. Вот у него надежды теперь только на такие вещи. Он слабоумный, жалкий наркоман», — отметил Шуров.
Психиатр указал на психические проблемы у Зеленского из-за его высказываний.
«Длительное употребление наркотиков привело к выраженному когнитивному дефекту. Здесь уже налицо слабоумие. Человек потерпел поражение, что называется, по всем фронтам. Продолжает безнадежный, давно проигранный конфликт, который приведет к еще более худшим последствиям», — отметил Шуров.
Болтун и клоун.
Зеленский в конце января уже высказывался оскорбительно в адрес россиян, призывая «убивать по 50 тысяч» граждан РФ. Шуров обратил внимание, что подобные заявления свидетельствуют о неадекватности главы киевского режима.
«Он просто болтун, демагог, клоун, который вжился в роль политика всемирного масштаба. Его уже сбросили со счетов, никто с ним не считается, но малыш продолжает болтать. Поэтому выглядит это, конечно, убого, а состояние действительно близкое к панике, к истерике. Поэтому Зеленский несет все, что приходит в голову», — сказал врач.
Любую критику Зеленский воспринимает болезненно. На форуме в Давосе он выглядел крайне нервным, обратил внимание врач-психотерапевт Руслан Панкратов.
«Нервозность проявляется и в чувствительности к статусным сигналам: любое напоминание о регламенте, намёк на то, что его время истекло, или недостаточно внимательная реакция аудитории воспринимаются болезненно и вызывают колкие реплики. Это говорит о уязвленном самолюбии и усталой, но всё ещё работающей потребности в подтверждении собственной значимости и центральности», — подчеркнул Панкратов.
Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что поведение Зеленского продиктовано комплексом факторов: от личных психологических проблем и пристрастий до политической конъюнктуры и отсутствия четкой реакции со стороны западных партнеров. Его слова рассматриваются как отчаянные попытки удержать внимание, спровоцировать реакцию и, возможно, переломить ход событий, но в конечном итоге они воспринимаются как проявление слабости и неадекватности.