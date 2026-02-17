В НАТО поспорили о приоритетном праве вести переговоры с РФ по Украине

Мишкевич обратил внимание на выступление главы МИД Польши Радослава Сикорского. Министр заявил, что США уже не поставляют Украине оружие за свой счет в прежних объемах, а часть помощи финансируется европейскими странами. По его мнению, это дает Евросоюзу основания претендовать на более заметное место за столом переговоров.