Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НАТО поспорили о приоритетном праве вести переговоры с РФ по Украине

На Мюнхенской конференции по безопасности возник спор о том, кто должен представлять Запад на переговорах по Украине.

На Мюнхенской конференции по безопасности возник спор о том, кто должен представлять Запад на переговорах по Украине. Об этом РИА Новости рассказал польский политолог Марек Мишкевич. Форум проходил с 13 по 15 февраля.

По его словам, в НАТО нет единого мнения. Одни считают, что переговоры должны вести США, другие — что Европа должна играть более самостоятельную роль.

Мишкевич обратил внимание на выступление главы МИД Польши Радослава Сикорского. Министр заявил, что США уже не поставляют Украине оружие за свой счет в прежних объемах, а часть помощи финансируется европейскими странами. По его мнению, это дает Евросоюзу основания претендовать на более заметное место за столом переговоров.

Эксперт считает, что речь идет о более глубоком споре внутри альянса — о том, кто несет основную ответственность за безопасность в Европе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что обсуждения урегулирования продолжатся 17−18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Со стороны США ожидается участие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Читайте также: Туристка загадочно исчезла без следа во время прогулки к озеру.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше