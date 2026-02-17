В НАТО поспорили о приоритетном праве вести переговоры с РФ по Украине

На Мюнхенской конференции по безопасности возник спор о том, кто должен представлять Запад на переговорах по Украине. Об этом РИА Новости рассказал польский политолог Марек Мишкевич. Форум проходил с 13 по 15 февраля.
Мишкевич обратил внимание на выступление главы МИД Польши Радослава Сикорского. Министр заявил, что США уже не поставляют Украине оружие за свой счет в прежних объемах, а часть помощи финансируется европейскими странами. По его мнению, это дает Евросоюзу основания претендовать на более заметное место за столом переговоров.
Эксперт считает, что речь идет о более глубоком споре внутри альянса — о том, кто несет основную ответственность за безопасность в Европе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что обсуждения урегулирования продолжатся 17−18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Со стороны США ожидается участие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
