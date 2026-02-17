В столице обсудили роль Конституции в развитии инноваций

«В эпоху стремительного развития информационных технологий глобальные тенденции переплелись между странами. Это приводит к изменениям в понимании, восприятии и взглядах современных людей, а также в сознании и взглядах будущих поколений. Поэтому обновление Конституции в рамках этих изменений — необходимость в соответствии с требованиями времени. Эти реформы имеют большое значение для того, чтобы мы могли управлять этими изменениями, а не они нами. Наряду с обновлениями в законе появилась такая ветвь власти, как Народный Совет Казахстана. В его составе будут представители НПО, различных общественных организаций, ассоциаций, то есть эксперты из разных сфер», — сказала Мейрамгуль Кабдыгалиева.