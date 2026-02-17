В столице обсудили роль Конституции в развитии инноваций

На встрече обсуждалось значение обновлённой Конституции для развития страны, цифровой экономики и защиты прав граждан, передает DKNews.kz.
Обсуждение ключевых изменений Конституции.
В мероприятии приняли участие депутаты маслихата Астаны от партии «Ак жол» Нуржан Садырбаев и Мейрамгуль Кабдыгалиева. Они подробно рассказали сотрудникам учреждения об основных положениях нового проекта Основного закона и ответили на вопросы участников.
По словам спикеров, обновлённая Конституция имеет важное значение не только с правовой точки зрения, но и для формирования устойчивой цифровой среды, защиты прав граждан в онлайн-пространстве и развития инновационного бизнеса.
«Изменения в новой Конституции внесены в 77 статей. 84 процента документа были переписаны. Таким образом, мы фактически получаем новую Конституцию. Статья 21 Основного закона охватывает права, связанные с вашей работой, то есть с цифровой сферой. Кроме того, 145 депутатов избираются сроком на 5 лет. Есть изменения и в структуре власти», — сказал Нуржан Садырбаев.
Почему потребовались реформы.
В ходе встречи участникам также разъяснили причины обновления Конституции, порядок разработки проекта и ключевые рекомендации, учтённые при его подготовке.
«В эпоху стремительного развития информационных технологий глобальные тенденции переплелись между странами. Это приводит к изменениям в понимании, восприятии и взглядах современных людей, а также в сознании и взглядах будущих поколений. Поэтому обновление Конституции в рамках этих изменений — необходимость в соответствии с требованиями времени. Эти реформы имеют большое значение для того, чтобы мы могли управлять этими изменениями, а не они нами. Наряду с обновлениями в законе появилась такая ветвь власти, как Народный Совет Казахстана. В его составе будут представители НПО, различных общественных организаций, ассоциаций, то есть эксперты из разных сфер», — сказала Мейрамгуль Кабдыгалиева.
Роль реформ для цифровой экономики.
Отмечалось, что конституционные изменения создают правовую основу для развития цифровой экономики, инноваций и защиты прав граждан в технологической среде.