Штурмовик ВС РФ под обстрелом вывез трёх раненых сослуживцев к месту эвакуации

Во время штурма укреплений украинских войск подразделение Александрова попало под интенсивный артиллерийский огонь. Трое бойцов получили осколочные ранения. Младший сержант оказал им первую помощь и стабилизировал их состояние. После он погрузил их на самоходный транспортёр и доставил до дочки эвакуации.