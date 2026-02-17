Ричмонд
Штурмовик ВС РФ под обстрелом вывез трёх раненых сослуживцев к месту эвакуации

Младший сержант Алексей Александров спас трёх раненых товарищей во время боевого столкновения. Об этом рассказали в Минобороны России.

Источник: Life.ru

Во время штурма укреплений украинских войск подразделение Александрова попало под интенсивный артиллерийский огонь. Трое бойцов получили осколочные ранения. Младший сержант оказал им первую помощь и стабилизировал их состояние. После он погрузил их на самоходный транспортёр и доставил до дочки эвакуации.

Ранее Вооружённые силы Украины направили около 30 тысяч бойцов в район Гуляйполя Запорожской области. Это крупнейшая группировка, призванная провести контратаку, отбить город и остановить российское наступление. Как отметил эксперт, ВСУ перебрасывают резервы с других участков фронта. Российские военные смогли остановить наступление противника и оттеснить его на исходные рубежи.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.