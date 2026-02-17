Масштабный блэкаут наступил в Одессе после налета российских беспилотников

По его данным, город атаковали порядка 105 беспилотников «Герань». Также сообщается об ударе по подстанции «Таирово», которую называют последней работающей в городе. В результате без электричества остались около 90% жителей. Сообщается о перебоях с водоснабжением, отоплением и связью.