Масштабный блэкаут наступил в Одессе после налета российских беспилотников

В Одессе произошли массовые отключения электроэнергии после серии ударов беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, город атаковали порядка 105 беспилотников «Герань». Также сообщается об ударе по подстанции «Таирово», которую называют последней работающей в городе. В результате без электричества остались около 90% жителей. Сообщается о перебоях с водоснабжением, отоплением и связью.
В ночь на 17 февраля местные СМИ писали о серии взрывов в Одессе. В регионе объявлялась воздушная тревога. Сигналы также звучали в Киевской области.
По информации Mash, на фоне ударов были подняты в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые обычно несут крылатые ракеты Х-55 и Х-101. Утверждается, что атака беспилотников продолжалась около семи часов, применялись также ракеты «Искандер».
Кроме Одессы, по данным канала, удары были нанесены по энергетическим объектам в Кривом Роге, Днепропетровске и Сумской области. Официальных комментариев сторон на момент публикации не приводится.
