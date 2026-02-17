Ричмонд
Посол в Канаде Степанов: российские дипломаты регулярно получают угрозы

В посольстве РФ Канаде в сообщили о регулярных угрозах в адрес дипломатов.

Источник: Комсомольская правда

Российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил о тревожной обстановке вокруг дипмиссий РФ в Канаде и постоянных угрозах дипломатам.

«Угрозы различного характера наши сотрудники получают регулярно. Все подобные сообщения передаем в Королевскую канадскую конную полицию, которая отвечает здесь за безопасность дипкорпуса. Дублируем сигналы нотами в МИД Канады», — сказал Степанов для РИА Новости.

Как добавил Степанов, ситуация вокруг российской дипмиссии в Канаде остается тревожной, однако Оттава не желает ставить полицейские посты у ворот посольства.

По словам дипломата, по самым громким инцидентам посольство получает от Канады адекватный ответ.

До этого российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов рассказал, что Финляндия не доказала якобы наличия угроз безопасности из-за покупки россиянами земли.