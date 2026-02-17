Посол в Канаде Степанов: российские дипломаты регулярно получают угрозы

«Угрозы различного характера наши сотрудники получают регулярно. Все подобные сообщения передаем в Королевскую канадскую конную полицию, которая отвечает здесь за безопасность дипкорпуса. Дублируем сигналы нотами в МИД Канады», — сказал Степанов для РИА Новости.