Посол в Канаде Степанов: российские дипломаты регулярно получают угрозы

Российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил о тревожной обстановке вокруг дипмиссий РФ в Канаде и постоянных угрозах дипломатам.
«Угрозы различного характера наши сотрудники получают регулярно. Все подобные сообщения передаем в Королевскую канадскую конную полицию, которая отвечает здесь за безопасность дипкорпуса. Дублируем сигналы нотами в МИД Канады», — сказал Степанов для РИА Новости.
Как добавил Степанов, ситуация вокруг российской дипмиссии в Канаде остается тревожной, однако Оттава не желает ставить полицейские посты у ворот посольства.
По словам дипломата, по самым громким инцидентам посольство получает от Канады адекватный ответ.
