Трофейное стрелковое вооружение покажут хабаровчанам на форуме 23 февраля

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Гости увидят коллекцию вооружения, которое стояло на вооружении подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Среди трофеев — американские винтовки Colt M5 и M16, пулемёты FN Minimi и M240B, снайперские винтовки Steyr Scout и UKROP UAR-10, противотанковые комплексы Javelin и NLAW, гранатомёты Milkor и RBR M-79, а также миномёты разных калибров. Отдельное место займут исторические образцы — винтовка Springfield 1903 года и пистолет-пулемёт Thompson.
Широко представят трофейные пистолеты — Walther HP, «Форт-12», EKOL P29, ROHM RC88, SUPER-P, ПГШ-790 «Шмайсер» и украинский «Ринг» («Полтава»). Рядом покажут современное российское оружие — автомат АК-12, снайперские винтовки СВДМ, ВСС и АСВКМ, пистолеты Ярыгина и ПСС, снайперскую винтовку ORSIS T-5000 и карабин Mannlicher Pro Hunter Sports FS. Посетители также увидят бронежилеты и защитную экипировку.
На открытой площадке форума также развернут статический показ трофейной боевой техники иностранного производства из зоны СВО и современных образцов российской армии. Кроме того, гостей ждут выступления музыкантов, мастер-классы, выставки и раздача солдатской каши.
Напомним, масштабный научно-практический форум «Народ и армия едины» пройдёт в День защитника Отечества 23 февраля 2026 года в СЗК «Платинум Арена». Вход на мероприятие свободный. Форум начнётся в 10:00 и продлится весь день.