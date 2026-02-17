Трофейное стрелковое вооружение покажут хабаровчанам на форуме 23 февраля

Гости увидят коллекцию вооружения, которое стояло на вооружении подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Среди трофеев — американские винтовки Colt M5 и M16, пулемёты FN Minimi и M240B, снайперские винтовки Steyr Scout и UKROP UAR-10, противотанковые комплексы Javelin и NLAW, гранатомёты Milkor и RBR M-79, а также миномёты разных калибров. Отдельное место займут исторические образцы — винтовка Springfield 1903 года и пистолет-пулемёт Thompson.