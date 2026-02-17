«Истеричные обвинения»: в России ответили на заявления ЕС о смерти Навального*

Россия рассматривает заявления европейских стран о причинах смерти блогера Алексея Навального* как очередную информационную атаку против Москвы. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
«Естественно, мы оцениваем совместное заявление пятерки стран о якобы отравлении Навального* экстравагантным способом — с использованием биотоксина, синтезированного из яда южноамериканской лягушки, — как очередную информационную атаку на Российскую Федерацию», — сказал постпред в интервью ТАСС.
Тарабрин подчеркнул, что европейские государства не предоставили никаких доказательств или экспертных заключений по этому делу. По его словам, Запад заинтересован лишь в создании вбросов и «истеричных обвинений».
Ранее KP.RU писал, что в Кремле назвали обвинения в адрес России о якобы отравлении Навального* голословными и предвзятыми. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва решительно отвергает все попытки приписать ей причастность к произошедшему.
*- лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.