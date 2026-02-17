Подразделения Южной группировки уничтожили за сутки 22 укрытия ВСУ

По его словам, военные поразили восемь антенн связи, терминал Starlink и четыре наземных робототехнических комплекса. Также подразделения нанесли удары по трём пунктам управления беспилотниками и сбили четыре дрона противника.
«На краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено восемь антенн связи и БПЛА, терминал Starlink, четыре наземных робототехнических комплекса, поражено три пункта управления БПЛА, а также 22 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбито четыре беспилотника противника», — рассказал Астафьев. Он уточнил, что удары нанесли по выявленным целям в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло в Одессе после атаки беспилотников. Около 105 дронов типа «Герань» нанесли удары по объектам инфраструктуры. БПЛА ударили по последней работающей подстанции «Таирово». После удара без света, воды и отопления осталось до 90% Одессы. Жители также сообщили о перебоях со связью.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.