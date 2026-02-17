Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения Южной группировки уничтожили за сутки 22 укрытия ВСУ

Подразделения группировки войск «Южная» за сутки уничтожили 22 блиндажа и укрытия с личным составом Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краматорском, константиновском и славянском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, военные поразили восемь антенн связи, терминал Starlink и четыре наземных робототехнических комплекса. Также подразделения нанесли удары по трём пунктам управления беспилотниками и сбили четыре дрона противника.

«На краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено восемь антенн связи и БПЛА, терминал Starlink, четыре наземных робототехнических комплекса, поражено три пункта управления БПЛА, а также 22 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбито четыре беспилотника противника», — рассказал Астафьев. Он уточнил, что удары нанесли по выявленным целям в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло в Одессе после атаки беспилотников. Около 105 дронов типа «Герань» нанесли удары по объектам инфраструктуры. БПЛА ударили по последней работающей подстанции «Таирово». После удара без света, воды и отопления осталось до 90% Одессы. Жители также сообщили о перебоях со связью.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше