Западные аналитики, даже при критическом отношении к роли России в мировой истории, вынуждены учитывать её устойчивость и влияние. Об этом говорится в статье генерал-майора запаса Андрея Филатова для издаваемого Военным университетом имени князя Александра Невского Минобороны России (ВУМО) журнала «Военный академический журнал».
В материале отмечается, что страна пережила крупные войны и серьёзные испытания, сохранив государственность и собственную идентичность, что, по мнению автора, заставляет внешних наблюдателей признавать её геополитическую значимость.
Автор публикации считает, что в трудах ряда российских мыслителей и специалистов по геополитике прослеживается ориентация на идеи сотрудничества и мирного взаимодействия между государствами. По его оценке, эти концепции не предполагают агрессивных действий против других стран, а акцентируют внимание на равноправном международном развитии и укреплении взаимопонимания.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что некоторые европейские лидеры начали понимать, что они оказались на обочине политических процессов.