Группировка войск «Запад» сбила 60 украинских дронов за сутки

Группировка войск «Запад» за сутки сбила 60 украинских беспилотников. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: Life.ru

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 50 тяжёлых боевых квадрокоптеров противника», — поделился Бигма.

Ранее российские военнослужащие ликвидировали под Харьковом элитный отряд, который курировал глава офиса Владимира Зеленского. Удар был нанесён по скоплению личного состава Сил специальных операций Украины в районе населённого пункта Казачья Лопань. Эти боевики прошли подготовку в Европе и США и выполняли диверсионно-разведывательные задачи.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

