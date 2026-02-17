Группировка войск «Запад» сбила 60 украинских дронов за сутки

Ранее российские военнослужащие ликвидировали под Харьковом элитный отряд, который курировал глава офиса Владимира Зеленского. Удар был нанесён по скоплению личного состава Сил специальных операций Украины в районе населённого пункта Казачья Лопань. Эти боевики прошли подготовку в Европе и США и выполняли диверсионно-разведывательные задачи.