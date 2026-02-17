Группировка войск «Запад» сбила 60 украинских дронов за сутки

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 50 тяжёлых боевых квадрокоптеров противника», — поделился Бигма.
Ранее российские военнослужащие ликвидировали под Харьковом элитный отряд, который курировал глава офиса Владимира Зеленского. Удар был нанесён по скоплению личного состава Сил специальных операций Украины в районе населённого пункта Казачья Лопань. Эти боевики прошли подготовку в Европе и США и выполняли диверсионно-разведывательные задачи.
