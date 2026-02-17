Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава парламента Крыма назвал аморальными слова Зеленского о гражданах России

Нецензурный призыв украинского президента Владимира Зеленского выслать всех живущих на Западе граждан РФ носит аморальный характер и не имеет политического значения. Такое мнение выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Нецензурный призыв украинского президента Владимира Зеленского выслать всех живущих на Западе граждан РФ носит аморальный характер и не имеет политического значения. Такое мнение выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Ранее глава Украины в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран.

— Сама сущность заявления Зеленского аморальна и не имеет никакого политического значения. Это исключительно работа на публику, — цитирует его РИА Новости.

Он заявил, что украинский лидер является «морально низким человеком», оценку которому даст история, а в лучшем случае и закон. По словам Константинова, деградировавшая политическая культура на Западе позволяет бывшему шоумену заходить в одни залы с серьезными политиками и материться в прямом эфире.

Зеленский получает удовольствие от таких скандалов, поэтому дальше ситуация будет ухудшаться. Он разрушит все наработанные стандарты дипломатических отношений, заключил парламентарий в беседе с агентством.

Владимир Зеленский давно перешел все границы формальных правил поведения в обществе и напоминает неадекватного и агрессивного пьяницу. Такое мнение 15 февраля высказал депутат Государственной думы РФ Амир Хамитов.