Глава парламента Крыма назвал аморальными слова Зеленского о гражданах России

Он заявил, что украинский лидер является «морально низким человеком», оценку которому даст история, а в лучшем случае и закон. По словам Константинова, деградировавшая политическая культура на Западе позволяет бывшему шоумену заходить в одни залы с серьезными политиками и материться в прямом эфире.