Глава парламента Крыма назвал аморальными слова Зеленского о гражданах России

Нецензурный призыв украинского президента Владимира Зеленского выслать всех живущих на Западе граждан РФ носит аморальный характер и не имеет политического значения. Такое мнение выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Ранее глава Украины в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран.
— Сама сущность заявления Зеленского аморальна и не имеет никакого политического значения. Это исключительно работа на публику, — цитирует его РИА Новости.
Он заявил, что украинский лидер является «морально низким человеком», оценку которому даст история, а в лучшем случае и закон. По словам Константинова, деградировавшая политическая культура на Западе позволяет бывшему шоумену заходить в одни залы с серьезными политиками и материться в прямом эфире.
Зеленский получает удовольствие от таких скандалов, поэтому дальше ситуация будет ухудшаться. Он разрушит все наработанные стандарты дипломатических отношений, заключил парламентарий в беседе с агентством.
Владимир Зеленский давно перешел все границы формальных правил поведения в обществе и напоминает неадекватного и агрессивного пьяницу. Такое мнение 15 февраля высказал депутат Государственной думы РФ Амир Хамитов.