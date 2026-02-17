Молдавию может разорвать на части при режиме Санду, предупредил Додон

«Большинство граждан Молдавии выступают за нейтральный статус и сохранение государственности, однако пропаганда и давление могут изменить ситуацию, если нынешняя власть сохранится еще на несколько лет. Если этот режим останется еще на несколько лет, страну может просто разорвать на части. Поэтому необходимо сменить курс власти и вернуться к диалогу внутри страны. Только внутренний диалог может предотвратить повторение чужих трагических сценариев», — сказал он.