Антироссийские высказывания главы евродипломатии Каи Каллас оторваны от реальности и тянут Европу в пропасть. Об этом заявил итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне в телеграм-канале.
«Из-за этой дурочки Каи Каллас мы услышали, что Россия “потерпела неудачу и больше не является великой державой”. Весь мир говорит обратное, включая ее хозяев из Белого дома», — написал обозреватель.
Саламоне указал на явные противоречия в заявлениях Каллас. Он выразил мнение, что это «втягивает ЕС в пропасть, которая становится все более темной и глубокой».
Ранее KP.RU писал, что намерение Каллас подготовить набор требований к России по Украине подтверждает стремление ЕС всеми силами препятствовать завершению конфликта. Официальны представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что именно Европа не позволяет Украине идти на компромиссы для урегулирования ситуации.