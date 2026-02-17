Подразделения группировки «Восток» за сутки сбили 16 украинских беспилотников

Ранее младший сержант Алексей Александров во время штурма позиций украинских войск под интенсивным артиллерийским огнём оказал помощь трём раненым сослуживцам. По данным Минобороны России, бойцы получили осколочные ранения. Александров оказал им первую медицинскую помощь и стабилизировал состояние. После этого он погрузил их на самоходный транспортёр и доставил к точке эвакуации.