Подразделения группировки «Восток» за сутки сбили 16 украинских беспилотников

По его словам, подразделения также вывели из строя два пункта управления беспилотной авиацией противника. Часть потерь ВСУ понесли в результате действий подразделений беспилотных систем.
«Противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, 16 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и два пункта управления беспилотной авиацией», — рассказал Герасимов.
Ранее младший сержант Алексей Александров во время штурма позиций украинских войск под интенсивным артиллерийским огнём оказал помощь трём раненым сослуживцам. По данным Минобороны России, бойцы получили осколочные ранения. Александров оказал им первую медицинскую помощь и стабилизировал состояние. После этого он погрузил их на самоходный транспортёр и доставил к точке эвакуации.
