Безопасность пролета делегации РФ в Женеву согласовывали при участии США

Узнать больше по теме

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров

Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.