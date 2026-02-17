Ричмонд
Безопасность пролета делегации РФ в Женеву согласовывали при участии США

В обеспечении безопасного пролета российской делегации на переговоры в Женеву участвовала американская сторона.

В обеспечении безопасного пролета российской делегации на переговоры в Женеву участвовала американская сторона. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник.

По его словам, США на техническом уровне участвовали в согласовании разрешений, связанных с прибытием представителей России в Швейцарию.

Ранее ТАСС сообщал, что Швейцария взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности пролета российской делегации.

Переговоры по Украине в Женеве пройдут 17−18 февраля. Во встрече примут участие представители России, Украины и США.

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что в Женеве планируется обсуждение более широкого круга вопросов, чем на предыдущих встречах в Абу-Даби. В состав делегации войдут 15−20 человек.

Украинскую делегацию возглавит глава офиса президента Кирилл Буданов. В нее также войдут Сергей Кислица, Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Давид Арахамия и Вадим Скибицкий.

После начала военной операции в 2022 году Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов, что осложнило организацию перелетов официальных делегаций.

