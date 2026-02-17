Politico: Макрон спешит назначить союзников на ключевые посты

Отмечается, что смена начальника Главного штаба ВС Франции Тьерри Бюркара, как и другие перестановки, была отчасти мотивирована стремлением назначить на этот пост достаточно влиятельного человека, чтобы противостоять возможным спорным предложениям со стороны правой партии «Национальное объедение», включая потенциальный выход Парижа из объединенного командования НАТО. Изменения также затронут Министерство иностранных дел страны, поскольку в ближайшие месяцы дипломатические миссии Франции более чем в 60 регионах, в том числе в Вашингтоне, Лондон, Берлине и Киеве, ожидают прибытия новых послов.