Politico: Макрон спешит назначить союзников на ключевые посты

«Он [Макрон] обеспокоен надвигающейся угрозой и хочет укрепить свою репутацию. Все будет улажено до президентских выборов в мае 2027 года», — привела газета комментарий источника.
Отмечается, что смена начальника Главного штаба ВС Франции Тьерри Бюркара, как и другие перестановки, была отчасти мотивирована стремлением назначить на этот пост достаточно влиятельного человека, чтобы противостоять возможным спорным предложениям со стороны правой партии «Национальное объедение», включая потенциальный выход Парижа из объединенного командования НАТО. Изменения также затронут Министерство иностранных дел страны, поскольку в ближайшие месяцы дипломатические миссии Франции более чем в 60 регионах, в том числе в Вашингтоне, Лондон, Берлине и Киеве, ожидают прибытия новых послов.
Источники газеты утверждают, что кадровые перестановки во Франции не относятся к желанию Макрона оставить свой след в истории на закате карьеры, а продиктованы стремлением ограничить французские институты от возможных потрясений, вызванных политикой «Национального объединения».
Согласно последним опросам, лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен занимает ведущие позиции в рейтингах потенциальных кандидатов на будущих президентских выборах, соперничая за первую строчку с лидером ее партии Жорданом Барделла.