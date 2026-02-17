Европа пыталась присоединиться к переговорам РФ, США и Украины в Женеве

Представители европейских государств предпринимали попытки прощупывать почву, чтобы присоединиться к переговорам между делегациями России, Украины и США в Женеве. Об этом во вторник, 17 февраля, рассказал источник.
— Такие попытки прощупывания действительно были, но Европы за переговорным столом не будет, — цитирует собеседника агентство ТАСС.
Очередная встреча между представителями американской, российской и украинской стороны состоится 17−18 февраля за закрытыми дверями — журналисты допущены не будут.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп днем ранее высказался о том, что Украине пора бы быстрее прийти за стол переговоров для урегулирования конфликта с Российской Федерацией.
Секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Рустем Умеров, в свою очередь, сообщил, что рассчитывает на конструктивную работу и предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам в рамках нового раунда переговоров по урегулированию конфликта в Женеве.
16 февраля российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским направилась в Женеву, где во вторник и среду, 17−18 февраля, пройдут трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Соединенными Штатами.