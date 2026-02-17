«Мы согласились, что это “война ценностей” между Западом и Востоком, и что Украина в этой “войне ценностей” является лишь трагическим полем битвы для геополитических “полюсов”. Мы также согласны в нашей оценке, что в четырёхлетней войне на Украине не Россия, а Европейский союз является самым большим проигравшим в стратегическом, энергетическом и развивающемся плане», — пишет Смайич.
ИИ рассматривает 2026 год как переломный момент. Боевые действия могут продолжаться до августа 2027 года, особенно если в центр внимания попадёт Одесса. Для завершения конфликта ИИ указывает на необходимость участия Евросоюза и союзников в политических и экономических решениях, определяющих будущее Украины.
Ранее президент США Дональд Трамп оценил предстоящие консультации России, США и Украины по урегулированию конфликта, которые стартуют в Женеве. Отвечая на вопросы прессы, он охарактеризовал предстоящие контакты как крупные, но при этом подчеркнул, что они будут очень простыми.
