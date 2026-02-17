В Хорватии ИИ предложил план мира для Украины и определил дату завершения войны

«Мы согласились, что это “война ценностей” между Западом и Востоком, и что Украина в этой “войне ценностей” является лишь трагическим полем битвы для геополитических “полюсов”. Мы также согласны в нашей оценке, что в четырёхлетней войне на Украине не Россия, а Европейский союз является самым большим проигравшим в стратегическом, энергетическом и развивающемся плане», — пишет Смайич.