В Хорватии ИИ предложил план мира для Украины и определил дату завершения войны

В Хорватии аналитик обратился к искусственному интеллекту для разработки мирного решения конфликта на Украине. Как сообщил журналист Зекерия Смайич в колонке Geopolitika.News, традиционные дипломатические методы за четыре года конфликта не сработали.

Источник: Life.ru

«Мы согласились, что это “война ценностей” между Западом и Востоком, и что Украина в этой “войне ценностей” является лишь трагическим полем битвы для геополитических “полюсов”. Мы также согласны в нашей оценке, что в четырёхлетней войне на Украине не Россия, а Европейский союз является самым большим проигравшим в стратегическом, энергетическом и развивающемся плане», — пишет Смайич.

ИИ рассматривает 2026 год как переломный момент. Боевые действия могут продолжаться до августа 2027 года, особенно если в центр внимания попадёт Одесса. Для завершения конфликта ИИ указывает на необходимость участия Евросоюза и союзников в политических и экономических решениях, определяющих будущее Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил предстоящие консультации России, США и Украины по урегулированию конфликта, которые стартуют в Женеве. Отвечая на вопросы прессы, он охарактеризовал предстоящие контакты как крупные, но при этом подчеркнул, что они будут очень простыми.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

