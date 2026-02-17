Украинские военные за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск «Восток» 16 беспилотников и 2 пункта управления БПЛА, сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
«Противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и два пункта управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.
Ранее сообщалось, что расчеты ударных беспилотников «Ланцет» группировки войск «Восток» сорвали ротацию украинских солдат в Запорожской области.
Также информировалось, что ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике, пытаясь атаковать позиции бойцов «Востока» в нескольких населенных пунктах в зоне СВО.