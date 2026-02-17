Евросоюз будет считать победой Украины сохранение того, что останется от страны по итогам конфликта. Об этом заявил профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро на YouTube-канале.
«Риторика в отношении конфликта на Украине изменилась. ЕС больше не говорит о победе Украины в реальных терминах. Теперь победой считается спасение того, что еще можно спасти на Украине», — сказал политолог.
Петро подчеркнул, что это значительное поражение для ЕС, особенно если оглянуться на требования и политику, которые были актуальны еще несколько лет назад. Он отметил, что нынешняя стратегия Европы заключается в отсутствии стратегии, поскольку предыдущая провалилась, а альтернативы нет.
Ранее KP.RU сообщал о значительных потерях украинских войск. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что это должно побудить Киев к решению спорных вопросов и мирному завершению конфликта. Глава государства добавил, что противник так и не добился успеха.