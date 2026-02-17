«Больше не говорит о победе»: в США рассказали о смене стратегии ЕС по Украине

Петро подчеркнул, что это значительное поражение для ЕС, особенно если оглянуться на требования и политику, которые были актуальны еще несколько лет назад. Он отметил, что нынешняя стратегия Европы заключается в отсутствии стратегии, поскольку предыдущая провалилась, а альтернативы нет.