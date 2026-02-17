Глазьев назвал важнейшую задачу Союзного государства

«Сохранение и укрепление нашей общности, о чем (на встрече с Глазьевым в Минске белорусский президент — Sputnik) Александр Григорьевич (Лукашенко — Sputnik) много говорил, это важнейшая задача, в том числе Союзного государства», — сказал госсекретарь в интервью телеканалу «Первый информационный».
Глазьев также напомнил, что президенты двух стран не раз подчеркивали, что белорусы и россияне являются одним народом.
По его словам, задача СГ заключается в том, чтобы обеспечить единство прав граждан, чтобы «наши граждане себя чувствовали комфортно, пользуясь всеми благами, гарантиями и возможностями, находясь на территории друг друга».
Госсекретарь рассказал, что в Союзном государстве работает группа по равным правам, которая также рассматривает остающиеся проблемы. Но этих очень мало, и они носят технический характер, добавил он.
«И наша работа по реализации этой политической воли наших руководителей, она в принципе обеспечивает равенство прав», — заявил Глазьев.
Он также отметил, что еще одна задача СГ заключается в том, чтобы создать условия для развития, опираясь на общее прошлое и общие достижения.
«Нам нужно общее понимание будущего, общая перспектива развития. Поэтому очень важно сейчас в рамках Союзного государства в ближайшую трехлетку создать платформу для уверенного развития в средней и долгосрочной перспективе», — указал госсекретарь.
Глазьев подчеркнул, что риторика об отрыве Беларуси от РФ направлена врагами двух стран на то, чтобы создать ситуацию, аналогичную сложившейся вокруг Украины.