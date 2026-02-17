Глазьев назвал важнейшую задачу Союзного государства

«Сохранение и укрепление нашей общности, о чем (на встрече с Глазьевым в Минске белорусский президент — Sputnik) Александр Григорьевич (Лукашенко — Sputnik) много говорил, это важнейшая задача, в том числе Союзного государства», — сказал госсекретарь в интервью телеканалу «Первый информационный».