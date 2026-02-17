Дмитрий Демешин обозначил приоритетные задачи в образовании на ближайшие 10 лет

«Для технологического лидерства необходимо обеспечить высокий уровень подготовки в системе профессионального образования по приоритетным для края отраслям, прежде всего промышленности. В Хабаровском крае работает 6 кластеров федерального проекта “Профессионалитета”, с 1 сентября откроется седьмой кластер по строительству. Но этого мало, необходимо увеличить их количество», — отметил Дмитрий Демешин.