Дмитрий Демешин обозначил приоритетные задачи в образовании на ближайшие 10 лет

Губернатору представили стратегию развития образования в регионе. Ее ключевыми блоками стали качественное среднее профессиональное образование и поддержка науки.
«Для технологического лидерства необходимо обеспечить высокий уровень подготовки в системе профессионального образования по приоритетным для края отраслям, прежде всего промышленности. В Хабаровском крае работает 6 кластеров федерального проекта “Профессионалитета”, с 1 сентября откроется седьмой кластер по строительству. Но этого мало, необходимо увеличить их количество», — отметил Дмитрий Демешин.
Для решения этой задачи в рамках направления «Опережающая подготовка кадров для экономики» край ежегодно будет участвовать в конкурсном отборе министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» и расширять сеть профильных классов в школах по ключевым направлениям экономики.
«К 2030 году все техникумы и колледжи края станут участниками “Профессионалитета” в качестве базовых и сетевых организаций», — рассказал министр образования и науки края Алексей Мокрушин.