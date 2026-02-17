В Узбекистане священный месяц Рамазан пройдет на самом достойном уровне — постановление

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О достойном проведении священного месяца Рамазан», сообщает пресс-служба главы государства.
Особое внимание в дни празднования уделят всесторонней поддержке малообеспеченных, нуждающихся и социально уязвимых категорий населения, благоустройству святынь, мест паломничества и кладбищ, проведению мероприятий, связанных с месяцем Рамазан, «без излишеств, на основе содержательности и экономии».
«В нашей стране благодаря реализуемым широкомасштабным реформам по обеспечению чести и достоинства человека, защите его прав и интересов, укреплению атмосферы мира, дружбы и согласия в обществе, а также социальной защите населения, особенно его нуждающихся слоев, священный месяц Рамазан, воплощающий гуманистическую сущность религии ислам, идеи взаимной сплоченности, щедрости и благодарности, становится еще более близким и почитаемым в сердцах нашего народа», — говорится в документе.
По информации Управления мусульман Узбекистана, в 2026 году начало священного месяца Рамазан приходится на 19 февраля.