Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Праздником Весны, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

По словам белорусского лидера, прошедший год стал важным этапом в развитии отношений стратегического партнерства Беларуси и Китая.

Лукашенко признался, что с теплотой вспоминает встречи с Си Цзиньпином в Пекине и Тяньцзине, на которых главы двух государств определили долгосрочные ориентиры для продолжения сотрудничества.

Глава государства также отметил, что, системно продвигая совместные проекты и инициативы, Минск и Пекин вышли на качественно новый уровень в области промкооперации, технологий и инноваций, образования и культуры, спорта и туризма.

При этом он подчеркнул, что формированию более благоприятных условий для работы предприятий призвано содействовать вступившее в силу соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций.

«Символом дружбы между Беларусью и Китаем стало открытие в Минске двух спортивных объектов международного класса — стадиона и бассейна, построенных при поддержке КНР», — добавил Лукашенко.

Белорусский президент уверен, что этот год станет временем удачных возможностей, смелых решений и конкретных дел. Он придаст дополнительную энергию взаимодействию на государственном и региональном уровнях.

Лукашенко пожелал китайскому коллеге здоровья, счастья и успехов, а китайцам — мира и процветания.

