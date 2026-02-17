Ричмонд
Российские хакеры получили доступ к админпанели украинского сервиса госуслуг «Дия»

Российские хакеры из группы PalachPro взломали украинский сервис государственных услуг «Дия», через который военнослужащие регистрируют спутниковые терминалы Starlink, а граждане, например, совершают онлайн-браки.

Источник: Life.ru

По данным SHOT, в распоряжении наших соотечественников оказалась админпанель, через которую собираются и анализируются отзывы и оценки качества предоставленных услуг, а также отправляются ответы на вопросы и замечания. Также у хакеров появился список создателей и администраторов сервисов.

В своё время сервис представили украинцам как инновацию, хотя российские «Госуслуги» на тот момент существовали уже много лет. А в 2024 году «Дия» оказалась в списке финалистов международной премии Customer Centricity World Awards. По данным на минувшую осень, площадкой пользовались 23 миллиона украинцев.

Ранее пророссийская группировка хакеров Beregini получила информацию об иностранных наёмниках, принятых на службу в Главное управление разведки Украины. В перечне фигурируют граждане почти 15 стран мира.

Главные сводки, заявления и события — в разделе СВО на Life.ru.