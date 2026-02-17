Российские хакеры получили доступ к админпанели украинского сервиса госуслуг «Дия»

В своё время сервис представили украинцам как инновацию, хотя российские «Госуслуги» на тот момент существовали уже много лет. А в 2024 году «Дия» оказалась в списке финалистов международной премии Customer Centricity World Awards. По данным на минувшую осень, площадкой пользовались 23 миллиона украинцев.