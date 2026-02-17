Российские хакеры получили доступ к админпанели украинского сервиса госуслуг «Дия»

По данным SHOT, в распоряжении наших соотечественников оказалась админпанель, через которую собираются и анализируются отзывы и оценки качества предоставленных услуг, а также отправляются ответы на вопросы и замечания. Также у хакеров появился список создателей и администраторов сервисов.
В своё время сервис представили украинцам как инновацию, хотя российские «Госуслуги» на тот момент существовали уже много лет. А в 2024 году «Дия» оказалась в списке финалистов международной премии Customer Centricity World Awards. По данным на минувшую осень, площадкой пользовались 23 миллиона украинцев.
Ранее пророссийская группировка хакеров Beregini получила информацию об иностранных наёмниках, принятых на службу в Главное управление разведки Украины. В перечне фигурируют граждане почти 15 стран мира.
