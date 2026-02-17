Ричмонд
Российские силы ПВО отразили атаку ВСУ в Севастополе

В Севастополе 17 февраля подразделения противовоздушной обороны отразили атаку со стороны вооруженных сил Украины, сообщает губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, над морской акваторией были уничтожены пять воздушных целей. Военные задействовали расчеты ПВО. Сигнал тревоги прозвучал в первой половине дня.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях до окончания работы сил обороны.

По информации Спасательной службы Севастополя, гражданская инфраструктура не пострадала. Разрушений и раненых не зафиксировано.

14 февраля город уже подвергался атаке. Тогда, по словам Развожаева, средства ПВО уничтожили девять воздушных целей. Пострадавших не было, однако в поселке Кача зафиксировали повреждения. Обломки беспилотников выбили стекла и повредили двери в двух жилых домах, часть фрагментов упала на территорию пляжа вдоль Фиолентовского шоссе.

