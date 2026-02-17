Орбан заявил, что лидеры ЕС живут в мире грёз и иллюзий

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Орбан разоблачил тайные манипуляции Брюсселя с выборами в странах ЕС. По словам Дмитриева, венгерский премьер указывал на вмешательство руководства Евросоюза в избирательные процессы государств-членов и назвал такие действия угрозой демократическим принципам и свободе выбора граждан.