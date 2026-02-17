Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Евросоюза живут «в мире грёз и иллюзий», переоценивая шансы Украины на успех в конфликте с Россией.
Такое заявление он сделал в ходе заседания своей партии. По словам Орбана, западные страны готовы снабжать Киев оружием до полного истощения российских сил, однако ресурсы России превышают украинские даже с учётом европейской помощи.
«Кто может поверить, что русские выдохнутся раньше, чем Украина? Это из мира грёз и иллюзий», — сказал венгерский премьер.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Орбан разоблачил тайные манипуляции Брюсселя с выборами в странах ЕС. По словам Дмитриева, венгерский премьер указывал на вмешательство руководства Евросоюза в избирательные процессы государств-членов и назвал такие действия угрозой демократическим принципам и свободе выбора граждан.