Президент Узбекистана примет участие в саммите Совета мира в США

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит рабочий визит в Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира, которое состоится 19 февраля. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа
Первый саммит совета состоится в Институте мира США и будет посвящен вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе.
Дональд Трамп и представители стран-участниц подписали устав Совета мира.
В рамках деловой программы визита Шавкат Мирзиёев примет участие в презентации стратегических проектов и церемонии подписания двусторонних документов в экономической сфере с участием руководителей ведущих американских компаний и финансовых институтов.
Напомним, что Совет мира создан по инициативе президента США Дональда Трампа. Узбекистан присоединился к нему в качестве государства-учредителя в январе этого года в швейцарском Давосе.