Президент Узбекистана примет участие в саммите Совета мира в США

Первый саммит Совета пройдет в Институте мира США и будет посвящен вопросам восстановления и гуманитарной поддержки сектора Газа, а также обеспечению мира и стабильности в регионе.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит рабочий визит в Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира, которое состоится 19 февраля. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа 17—19 февраля совершит рабочий визит в город Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира», — говорится в сообщении.

Первый саммит совета состоится в Институте мира США и будет посвящен вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе.

Дональд Трамп и представители стран-участниц подписали устав Совета мира.

В рамках деловой программы визита Шавкат Мирзиёев примет участие в презентации стратегических проектов и церемонии подписания двусторонних документов в экономической сфере с участием руководителей ведущих американских компаний и финансовых институтов.

Напомним, что Совет мира создан по инициативе президента США Дональда Трампа. Узбекистан присоединился к нему в качестве государства-учредителя в январе этого года в швейцарском Давосе.

