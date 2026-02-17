Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таллинн выстраивает юридическую ловушку для российских активов

Эстония переходит от пассивной заморозки российских капиталов к созданию работающего механизма их изъятия. Глава МИД республики Маргус Цахкна сообщил газете «Известия», что Таллинн в тесном контакте с Киевом финализирует план по передаче частных активов РФ на нужды восстановления Украины.

Источник: Life.ru

По словам дипломата, в стране уже сформирована необходимая законодательная база, однако её практическое применение требует времени и соблюдения строгой последовательности действий. Цахкна пояснил, что разработанная система будет активирована в случае отказа Москвы добровольно выплачивать компенсации по итогам международного разбирательства.

«Если конфликт будет завершён, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а Москва откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм мы сможем использовать замороженные активы», — пояснил политик.

Министр также подчеркнул, что власти Эстонии не исключают сценария полной конфискации замороженного имущества, рассматривая этот шаг как справедливый ответ на нанесённый ущерб. Таким образом, Таллинн намерен создать правовой прецедент, который превратит заблокированные средства в реальный финансовый ресурс для Киева.

Между тем депозитарий Euroclear получил 5 миллиардов евро процентного дохода от замороженных российских активов за 2025 год. Эта сумма на 26% ниже показателя предыдущего года, что объясняется общим снижением процентных ставок на рынке.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.
Читать дальше