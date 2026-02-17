Таллинн выстраивает юридическую ловушку для российских активов

По словам дипломата, в стране уже сформирована необходимая законодательная база, однако её практическое применение требует времени и соблюдения строгой последовательности действий. Цахкна пояснил, что разработанная система будет активирована в случае отказа Москвы добровольно выплачивать компенсации по итогам международного разбирательства.
«Если конфликт будет завершён, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а Москва откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм мы сможем использовать замороженные активы», — пояснил политик.
Министр также подчеркнул, что власти Эстонии не исключают сценария полной конфискации замороженного имущества, рассматривая этот шаг как справедливый ответ на нанесённый ущерб. Таким образом, Таллинн намерен создать правовой прецедент, который превратит заблокированные средства в реальный финансовый ресурс для Киева.
Между тем депозитарий Euroclear получил 5 миллиардов евро процентного дохода от замороженных российских активов за 2025 год. Эта сумма на 26% ниже показателя предыдущего года, что объясняется общим снижением процентных ставок на рынке.
