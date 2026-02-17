«Санкционная политика ЕС сопровождается ощутимыми экономическими издержками для самого королевства. В первую очередь это отражается на рядовых голландцах», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
По его словам, санкционная политика Евросоюза привела к росту инфляции и стоимости коммунальных услуг, а также продуктов питания. Кроме того, следствием отказа от российских энергоносителей и металлов стало подорожание электроэнергии и стройматериалов, что в свою очередь негативно сказалось на рынке жилья в Нидерландах.
Согласно данным, приведенным Тарабриным, по состоянию на ноябрь 2025 года зарегистрирован дефицит порядка 400 тысяч домов.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что санкционная политика Евросоюза вредит только самому объединению и его странам. Он призвал ЕС сосредоточиться на себе, привести в порядок европейскую экономику.