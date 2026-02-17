В Нидерландах возник дефицит жилья из-за антироссийских санкций ЕС: что происходит с экономикой страны

По его словам, санкционная политика Евросоюза привела к росту инфляции и стоимости коммунальных услуг, а также продуктов питания. Кроме того, следствием отказа от российских энергоносителей и металлов стало подорожание электроэнергии и стройматериалов, что в свою очередь негативно сказалось на рынке жилья в Нидерландах.