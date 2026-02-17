Трамп: Мелания войдет в историю из-за важной работы с Россией и Украиной

Первая леди США Мелания Трамп оставит след в истории благодаря своей значимой работе с Россией и Украиной, заявил президент Дональд Трамп.
«Мелания выполняет чрезвычайно важную работу. Я уверен, что в будущем она войдёт в историю как одна из самых выдающихся первых леди. Когда вы узнаете, что она делает для России и Украины, вы поймёте, насколько усердно она трудится», — сказал Трамп в беседе с журналистами на борту президентского самолёта.
Кроме того, президент выразил гордость за успех фильма «Мелания», в котором снялась его супруга.
«Это просто невероятный успех», — подчеркнул он.
Ранее супруга президента США Мелания Трамп впервые публично поддержала фирменные танцевальные движения своего мужа.