Трамп: Мелания войдет в историю из-за важной работы с Россией и Украиной

«Мелания выполняет чрезвычайно важную работу. Я уверен, что в будущем она войдёт в историю как одна из самых выдающихся первых леди. Когда вы узнаете, что она делает для России и Украины, вы поймёте, насколько усердно она трудится», — сказал Трамп в беседе с журналистами на борту президентского самолёта.