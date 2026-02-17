Ричмонд
Трамп: Мелания войдет в историю из-за важной работы с Россией и Украиной

Мелания Трамп оставит след в истории благодаря своей значимой работе с Россией и Украиной, заявил президент США.

Источник: Аргументы и факты

Первая леди США Мелания Трамп оставит след в истории благодаря своей значимой работе с Россией и Украиной, заявил президент Дональд Трамп.

«Мелания выполняет чрезвычайно важную работу. Я уверен, что в будущем она войдёт в историю как одна из самых выдающихся первых леди. Когда вы узнаете, что она делает для России и Украины, вы поймёте, насколько усердно она трудится», — сказал Трамп в беседе с журналистами на борту президентского самолёта.

Кроме того, президент выразил гордость за успех фильма «Мелания», в котором снялась его супруга.

«Это просто невероятный успех», — подчеркнул он.

Ранее супруга президента США Мелания Трамп впервые публично поддержала фирменные танцевальные движения своего мужа.

Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
