Спецборт с российской делегацией приземлился в Женеве

Самолёт с российской делегацией во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским, направляющейся на переговоры по урегулированию на Украине, совершил посадку в Швейцарии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что трёхсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 17−18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, американскую — спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.
Напомним, что президент США Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры по Украине в Женеве «важными» и «значительными».
Ранее Трамп заявил, что Украине следует быстрее начать переговоры с Россией.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.