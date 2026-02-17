Ричмонд
Спецборт с российской делегацией приземлился в Женеве

Самолёт с российской делегацией во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским, направляющейся на переговоры по урегулированию на Украине, совершил посадку в Швейцарии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что трёхсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 17−18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, американскую — спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Напомним, что президент США Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры по Украине в Женеве «важными» и «значительными».

Ранее Трамп заявил, что Украине следует быстрее начать переговоры с Россией.

