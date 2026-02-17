Ричмонд
Трамп намекнул Ирану на последствия при отказе от сделки с США

Президент США Трамп в очередной раз пригрозил Ирану, намекнув на последствия в случае отказа исламской республики от сделки с американцами.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану, когда общался с журналистами на борту своего самолета Air Force One, он намекнул на последствия в виде военных действий, если исламская республика откажется от сделки с американцами.

«Я не думаю, что они хотят последствий отказа от сделки», — заявил он, когда представители СМИ спросили его, что он ожидает от переговоров с Ираном, запланированных на вторник, 17 февраля.

Напомним, ранее США уже били по Ирану в рамках 12-дневной войны. 13 июня 2025 года по республике ударил Израиль, через сутки Иран предпринял ответную атаку. 22 июня в конфликт вступили США, сбросив бомбы на ядерные объекты Ирана. 24 июня был введен режим прекращения огня.

В январе 2026 года Трамп заявил, что Иран «начинает переступать красные линии США», ссылаясь на сообщения о гибели мирных жителей во время протестов и предупреждая, что любое нападение на американские интересы будет встречено подавляющей силой, поскольку его администрация рассматривает «очень сильные варианты».

В начале февраля 2026 года американский лидер заявил, что США направили большую флотилию к берегам Ирана.

Позже министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением, что США и Иран готовы на компромиссы по ядерной сделке.

По словам экс-разведчика Скотта Риттера, в случае войны США и Ирана, проиграют американцы.

