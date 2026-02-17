Ричмонд
Самолет российской делегации во главе с Мединским прибыл в Женеву

Перелет из Москвы в Женеву длился девять часов и проходил в обход недружественных стран. Для захода в воздушное пространство Швейцарии использовалось разрешение Италии.

— Самолет приземлился, — передает ТАСС.

Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет 17 и 18 февраля в Женеве в период кольцевого солнечного затмения. Известно, что США часто проводят серьезные мероприятия в кармически неблагоприятные даты: назначают выборы, инаугурацию или переговоры на период затмения.

«Вечерняя Москва» узнала у нумеролога Евгении Беловой, действительно ли американцы специально выбирают такие даты для того, чтобы привлечь мощную энергию для решения своих задач, и чего ждать Москвы от очередного раунда переговоров.

Российская делегация будет состоять из 15−20 человек. Ее возглавит Владимир Мединский. «ВМ» также узнала у политолога Юрия Светова, чем могут закончиться переговоры в Женеве.

Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
