Самолет российской делегации во главе с Мединским прибыл в Женеву

Самолет российской делегации во главе с помощником президента Владимиром Мединским во вторник, 17 февраля, прибыл в Женеву.
Перелет из Москвы в Женеву длился девять часов и проходил в обход недружественных стран. Для захода в воздушное пространство Швейцарии использовалось разрешение Италии.
— Самолет приземлился, — передает ТАСС.
Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет 17 и 18 февраля в Женеве в период кольцевого солнечного затмения. Известно, что США часто проводят серьезные мероприятия в кармически неблагоприятные даты: назначают выборы, инаугурацию или переговоры на период затмения.
«Вечерняя Москва» узнала у нумеролога Евгении Беловой, действительно ли американцы специально выбирают такие даты для того, чтобы привлечь мощную энергию для решения своих задач, и чего ждать Москвы от очередного раунда переговоров.
Российская делегация будет состоять из 15−20 человек. Ее возглавит Владимир Мединский. «ВМ» также узнала у политолога Юрия Светова, чем могут закончиться переговоры в Женеве.