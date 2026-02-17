Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет с делегацией России прибыл в Женеву

Спецборт с российской делегацией, направляющейся на переговоры по Украине, прибыл в Женеву.

Спецборт с делегацией России, которая направляется на переговоры по Украине, прибыл в Женеву. Об этом во вторник, 17 февраля сообщает РИА Новости.

Представители РФ прилетели в Швейцарию на самолете Ил-96 специального летного отряда «Россия».

Встреча в Женеве по урегулированию украинского конфликта пройдет 17−18 февраля. Переговоры с участием представителей РФ, США и Украины состоятся в закрытом формате. В делегацию РФ входят 20 человек. Возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский.

В Кремле отмечали, что на переговорах по Украине в Женеве будет затронут широкий круг вопросов, включая территории.

Президент США Дональд Трамп ожидает, что встреча в Женеве будет простой и значимой. При этом американский лидер призвал Киев быть сговорчивее.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше