Самолет с делегацией России прибыл в Женеву

Спецборт с делегацией России, которая направляется на переговоры по Украине, прибыл в Женеву. Об этом во вторник, 17 февраля сообщает РИА Новости.
Представители РФ прилетели в Швейцарию на самолете Ил-96 специального летного отряда «Россия».
Встреча в Женеве по урегулированию украинского конфликта пройдет 17−18 февраля. Переговоры с участием представителей РФ, США и Украины состоятся в закрытом формате. В делегацию РФ входят 20 человек. Возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский.
В Кремле отмечали, что на переговорах по Украине в Женеве будет затронут широкий круг вопросов, включая территории.
Президент США Дональд Трамп ожидает, что встреча в Женеве будет простой и значимой. При этом американский лидер призвал Киев быть сговорчивее.